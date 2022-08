Détenu au Maroc, réclamé par le FBI, ignoré par la France : le casse-tête de l’affaire Sébastien Raoult

France ou États-Unis ? Où sera jugé Sébastien Raoult, ce jeune étudiant en informatique français arrêté à l’aéroport de Rabat-Salé, détenu à la prison de Tifelt 2, et que la justice américaine réclame au Maroc ? En “villégiature” dans le royaume depuis le mois de mars, l’étudiant français, qui avait décidé de faire une pause d’un an, d’après son père, était recherché par le FBI depuis 2020 dans une affaire de cybercriminalité. Accusé de faire partie du groupe de hackers “ShinyHunters”, une notice rouge avait été émise par Interpol à son encontre. Alors que les autorités américaines réclament son extradition vers leur territoire afin qu’il y soit jugé, son père et ses avocats, Me Philippe Ohayon et Me Mohamed El Kadouri, interpellent la justice française…

