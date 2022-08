Oktoberfest : l’édition marocaine de la “fête de la bière” sera privée et (en partie) halal

La pression de la polémique s’est introduite dans le fût de bière. Au nom de la préservation “des valeurs culturelles” et du “caractère islamique” de la terre marocaine, une pétition lancée par le “Forum du renforcement de l’identité” a recueilli plus de 21.000 signatures sur la plateforme Change.org pour réclamer l’annulation pure et simple de la première édition marocaine de l’Oktoberfest. Dès l’annonce en juin de sa tenue dans un immense chapiteau planté dans la forêt verte de Bouskoura, l’Oktoberfest Casablanca avait déjà déclenché une levée de boucliers dans la presse marocaine et même au-delà. Le retrait des affiches de promotion de l’événement de toutes les plateformes numériques de la Chambre allemande de commerce au Maroc (AHK), l’organisateur principal, aurait pu faire croire à une annulation de cette fête. Il n’en est rien….

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner