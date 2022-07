“The Testaments” : la suite de “The Handmaid’s Tale”

Booker Prize 2019, The Testaments de Margaret Atwood est la suite du célébrissime The Handmaid’s Tale, et répond aux questions laissées en suspens dans le premier tome de la saga. L’histoire se déroule quinze ans après, et est racontée par trois femmes vivant chacune l’un des aspects du terrible régime théocratique et totalitaire. Trois femmes dont le destin est lié. Avant de juger les faits et actes de chacune d’elles, il faut se poser une seule question : comment aurais-je agi dans des circonstances comparables ?

Ce roman est une sorte de contrepoison au très sombre Handmaid’s Tale : on voit apparaître une lueur d’espoir, jusque sur la couverture, qui perd son écarlate et se pare d’une auréole verte.

La force du premier roman réside dans son ambiguïté ambitieuse, qui résiste si bien à l’explication qu’elle finit par laisser June/Offred, personnage principal de Handmaid’s Tale, inconsciente de son propre avenir. D’ailleurs, que devient June/Offred ? On le découvre à la toute fin du roman… A lire absolument en attendant l’adaptation en série d’ores et déjà prévue sur Netflix.

