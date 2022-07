Peinture marocaine au MMVI, cinéma et jeunesse en fête : les sorties du mois d'août

Le Maroc vu par les siens

Exposition. Ben Ali R’bati, Mohamed Melehi, Ahmed Cherkaoui, Jilali Gharbaoui, Farid Belkahia ou encore Mohamed Chabaâ… l’exposition “Les peintres marocains dans les collections nationales”, initialement présentée en 2020, est de retour au musée Mohammed VI d’art contemporain, avec une nouvelle scénographie et des œuvres inédites. Jusqu’à la fin du mois d’août, les visiteurs du plus grand musée de la capitale pourront découvrir un parcours chronothématique de la peinture marocaine, qui recense à la fois les écoles et mouvements majeurs qu’ont représentés les plus grands peintres du pays, tout en donnant à voir les évolutions esthétiques et techniques de la peinture marocaine. Avec plus d’une centaine d’œuvres, c’est toute la genèse de l’histoire de l’art du Maroc qui est exposée. Jusqu’à la fin du mois d’août au MMVI, Rabat.

Jeunes en fête

