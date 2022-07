Aux origines : comment les ingénieurs se sont rendus indispensables

En 1948, M’hamed Douiri devenait le premier Marocain à intégrer l’Ecole Polytechnique (X) près de 18 ans après son ouverture à l’international. Celui qui deviendra l’un des plus jeunes ministres de l’histoire récente du pays quelques années plus tard ne le sait pas encore : il est le premier d’une longue lignée d’ingénieurs marocains qui viendront investir les grands postes de la fonction publique désertés au lendemain du protectorat. Depuis près de 80 ans, les diplômés de Polytechnique, et des autres grandes écoles d’ingénieurs parisiennes, ne cessent de truster des fonctions clés au sein de l’organigramme de l’État. Certains d’entre eux ont même eu l’oreille des souverains. Voici comment un corps de métier s’est rendu indispensable aux yeux de l’État.

à lire aussi Pouvoir : au royaume des ingénieurs

Reprendre le contrôle

C’est une volonté royale qui est à l’origine de la multiplication des ingénieurs aux postes de décision stratégiques

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

Comme souvent en matière de grands desseins de l’État,…