“Adieu Zanzibar” : un roman sur l'amour en mouvement de Abdulrazak Gurnah

Ce roman tisse les amours et les désillusions de Martin et de Rehana, d’Amin et de Jamila, de Rashid et de Barbara. Différents destins, différentes cultures, qui se mêlent, dans un Zanzibar cosmopolite mais aussi dans les non moins cosmopolites Nairobi et Mombasa.

Abdulrazak Gurnah, prix Nobel de littérature en 2021, nous prévient : “Le destin est partout, comme il était dans cette première rencontre, mais le destin n’est pas le hasard, et les évènements même les plus inattendus répondent à un plan”.

Adieu Zanzibar, c’est une succession d’aventures, de romances ou d’histoires d’amour où le temps reprend ce qu’il a donné : la passion (éphémère?) et les minutes heureuses. L’auteur narre tout cela un peu comme un conte oriental, en douceur, en s’éloignant des fins tragiques, en éludant les répercussions des histoires d’amour dans la société de l’époque.

«Adieu Zanzibar» Abdulrazak Gurnah 275 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc