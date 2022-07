Sortir : du ciné en plein air, du street art sur les murs, Dalal Abu Amneh en concert...

Peindre les murs

Street art. Le festival Jidar de Rabat, dédié au street art, est de retour pour sa septième édition. Celle-ci sera marquée par la participation de douze artistes issus de sept pays : Maroc, Sénégal, Espagne, Slovaquie, Portugal, Canada et Japon. Organisé par l’EAC-L’Boulvart, Jidar met à l’honneur différentes formes de culture urbaine du monde entier, donnant ainsi libre cours à la créativité et l’originalité qui caractérisent le street art. Le festival proposera notamment neuf fresques murales, un mur collectif, un atelier de sérigraphie et une exposition. Par ailleurs, l’artiste Adam Belarouchia présentera une performance artistique en direct sur l’un des six murs du Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) : les spectateurs pourront ainsi assister au processus créatif de l’artiste, ainsi qu’à la transformation de l’une des façades du plus grand musée du pays. Du 21 au 31 juillet, à Rabat.

La voix d’un peuple

Concert. Devenue l’une des plus célèbres voix de la chanson palestinienne contemporaine, la chanteuse Dalal Abu Amneh se produira à Rabat…