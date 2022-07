Inflation : la hausse des prix est-elle partie pour durer ?

Le 14 juillet, Ahmed Lahlimi a brisé bien des certitudes. Lors de la présentation du traditionnel budget exploratoire, le président du Haut-commissariat au plan a enchaîné les analyses : évolution de la pauvreté et des inégalités suite aux deux années de Covid, ralentissement de la croissance, perspectives mitigées… Ahmed Lahlimi estime que la pandémie et les restrictions sanitaires ont fait perdre au Maroc 2 ans de croissance et 3 ans d’efforts de lutte contre la pauvreté. Son diagnostic, implacable et iconoclaste, s’est aussi étendu à la grande problématique du moment : l’inflation.

La bombe de Lahlimi

Alors que diverses institutions nationales tablent sur une résorption du taux d’inflation en 2023, le Haut-commissaire, lui, pense que le niveau actuel des prix va “devenir une donnée structurelle de l’économie marocaine”. Un point de vue en contradiction, a priori, avec les prévisions du HCP. Celles-ci estiment le taux d’inflation à + 0,8% en 2023 (contre 4,9% prévus en 2022 et 3,2% enregistrés en 2021). Mais…