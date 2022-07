Fatima Ezzahra Azemzi, pour un carburant “intelligent”

U ne question d’opportunité

Après un diplôme de l’Institut spécialisé de technologie en hôtellerie et de tourisme (ISTHT Founty Agadir), et une licence en anglais à la faculté des lettres et sciences sociales d’Agadir, Fatima Ezzahra Azemzi commence par travailler dans une entreprise de bâtiment et travaux publics (BTP). “C’était à l’époque de la libéralisation des prix des hydrocarbures. Les gros consommateurs, comme les entreprises de BTP, commençaient à constituer des stocks”, se souvient-elle. Mais la gestion des stocks et le suivi de la consommation étaient encore archaïques, notamment au sein des entreprises de transport et de logistique, de BTP, ou d’exploitation de carrières et de mines. Cet archaïsme engendrait des pertes et des détournements, et donc un coût important, explique la jeune femme.

Solution intégrée

Fatima Ezzahra Azemzi, son frère Zakaria Azemzi et Abdelaziz Elaiachi décident alors de…