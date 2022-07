Asher Fredman : “Nous sommes engagés dans la garantie de la pleine reconnaissance israélienne de la souveraineté marocaine sur le Sahara”

V otre institut a été fondé par Jared Kushner, à l’origine du rapprochement entre Israël et plusieurs pays arabes. Quel a été son rôle au sein de votre institut ? Quel rôle continue-t-il de jouer ?

Il y a un contexte important à relever : l’Abraham Accords Peace Institute (AAPI) est une organisation américaine non partisane à but non lucratif, qui soutient la mise en œuvre et l’expansion des accords de paix historiques des accords d’Abraham. La mission de l’institut est de renforcer les nouveaux liens créés par les accords d’Abraham et de veiller à ce que ces relations atteignent leur plein potentiel. Son…