Pack Houellebecq, 5 incontournables à découvrir

Composé des incontournables Sérotonine, Les particules élémentaires, La carte et le territoire, de son recueil de poèmes Configuration du dernier rivage et de son dernier roman, pas passé inaperçu, Anéantir, ce pack est une invitation à découvrir (ou redécouvrir) Michel Houellebecq, auteur aussi adulé que calomnié.

Saisissez Les particules élémentaires, qui célèbre toute la liberté de l’auteur, une liberté qu’il s’octroie et qui lui donne même le droit de créer des personnages abjects, reflets d’une société tout autant infâme.

Découvrez La Carte et le Territoire, roman qui a été couronné d’un Goncourt et qui reste sans nul doute le plus abouti dans son schéma narratif.

Plongez enfin dans ses poèmes, ou dans son dernier roman, le très controversé Anéantir : pourquoi bouder son plaisir ? Toute l’œuvre de Houellebecq est une réelle partie de plaisir, un défi intellectuel à relever.

