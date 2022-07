“Eurafrique” : les origines coloniales de l’Union européenne

Qu’est-ce que l’Eurafrique, et comment cette idée est-elle née ? Concept prometteur ayant pris racine dans les milieux dirigeants et intellectuels de l’Europe, c’est une notion largement diffusée par le paneuropéen Richard Coudenhove-Kalergi, et par nombre de ses contemporains de l’entre-deux-guerres.

Pour conserver son statut de superpuissance mondiale, l’Europe développe à grande vitesse des mécaniques lui permettant d’exploiter en commun les richesses des colonies africaines. L’Eurafrique devient alors le pôle principal de la géopolitique mondiale.

Oublié après avoir été la locomotive des mouvements fascistes, le concept renaît de ses cendres au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et inspire les “pionniers” de l’Europe, comme Jean Monnet, Robert Schuman, Paul-Henri Spaak ou Konrad Adenauer.

La France joue alors un rôle essentiel. Paris s’accroche à ses possessions africaines et fait de leur inclusion dans le marché commun européen une condition sine qua non à sa participation à la construction européenne.

