Hydrocarbures : pourquoi les prix ont-ils baissé ? Réponses d’un expert

Depuis le 16 juillet, les Marocains ont vu baisser les tarifs des carburants d’environ 1,20 dirham après plus de six mois de hausse continue. Cette dernière variation intervient dans un contexte de baisse du prix du baril brut à l’échelle internationale, mais aussi d’une campagne de protestation sur les réseaux sociaux réclamant la baisse des prix des carburants et le départ du chef du gouvernement. Quelles sont les véritables raisons de cette diminution ?

Par Aymane Jaouhar