Portraits : ces nouveaux patrons nommés par le roi en Conseil des ministres 

Le roi a nommé Khalid Safir directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG) à l’initiative de la ministre de l’Économie et des Finances. Natif de Settat, l’ingénieur polytechnicien et diplômé de l’ENSAE Paris occupait depuis 2017 le poste de directeur général des Collectivités territoriales (DGCT) au sein du ministère de l’Intérieur. Dans la hiérarchie du ministère, le quinquagénaire dispose du grade de wali. Un poste qu’il a effectivement occupé de 2013 à 2017 dans la région de Casablanca-Settat. Sa carrière débute en 1993 au port de Casablanca en tant que chef du service de la gestion financière, avant de rejoindre le…