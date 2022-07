Maroc - UE : pourquoi un reboot du pacte sur la migration ?

1. Un premier pas qui apporte des solutions durables

Les événements dramatiques qui se sont déroulés entre Nador et Melilia le 24 juin dernier vont-ils être un véritable “game changer” dans la gestion des flux de migrants qui transitent via le Maroc ? Bien que des assauts ou des tentatives d’assaut de migrants sur les clôtures entourant Melilia et Sebta se produisent assez régulièrement, le dernier assaut tranche par sa violence et son organisation. Et le communiqué conjoint, publié après la rencontre réunissant à Rabat le 8 juillet les ministres marocain et espagnol de l’Intérieur, Abdelouafi Laftit et Fernando Grande-Marlaska, et la commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson, souligne la prise de conscience de l’ensemble des parties prenantes des transformations qui s’opèrent au…