“Guerre d’Ukraine, le dessous des cartes” : l'analyse de Gabriel Banon

Le géopolitologue franco-marocain Gabriel Banon souhaite analyser les faits et veut donner au lecteur les clés d’analyse pour parvenir à se faire son propre avis.

“Les faits sont têtus”, a-t-il confié au micro de Médi1 TV : il les retrace, remontant jusqu’à la chute du mur de Berlin pour montrer comment se sont imbriquées implacablement, une à une, les pièces de cette guerre qui éclate aujourd’hui.

Si pour lui l’histoire est importante, c’est parce qu’elle est la clé pour comprendre ce qui se joue. L’histoire entre Russes et Ukrainiens n’a jamais été un long fleuve tranquille : soufflant l’un et l’autre, le long de leur relation, un chaud-froid constant. Mais si l’Ukraine n’a pas été totalement écrasée par la Russie, selon l’auteur, c’est parce qu’il y a ce passif entre les deux peuples, qui empêche en quelque sorte la Russie de dérouler le rouleau compresseur.

L’auteur raconte les multiples liens entre les deux pays : le fait que nombre d’Ukrainiens soient russophones, l’origine ukrainienne de certains dirigeants soviétiques… On apprend ainsi que Nikita Khrouchtchev, qui dirigea l’URSS durant une partie de la Guerre froide, a souvent favorisé l’Ukraine, en étant lui-même originaire. Du tournant historique qu’a constitué la chute du mur de Berlin, à la révolution orange en Ukraine, l’auteur construit, étape par étape, le chemin qui a conduit à cette guerre.

S’appuyant également sur des documents déclassifiés de la CIA, il montre que l’activité de cette dernière en Ukraine n’a jamais cessé de croître depuis l’implosion de l’URSS. Instaurer la démocratie dans l’ancienne république socialiste soviétique n’a pas été chose aisée, les conflits d’intérêts se multipliant entre États-Unis, Russie et Ukraine.

Une Guerre froide 2.0 ?

Pour l’auteur, c’est en effet une suite de la Guerre froide qui se joue. Les Russes craignant l’Otan et les Ukrainiens craignant les Russes. Par le jeu des alliances et des médias, le risque que la guerre s’étende, et prenne des proportions imprévisibles, prend progressivement place dans l’espace géopolitique. Preuve en est, aujourd’hui, la ville de New York, qui se prépare à l’éventualité pas si invraisemblable d’une bombe nucléaire.

Et c’est en effet le “dérapage” que craint l’auteur, conscient des conséquences ténébreuses d’une guerre de cette envergure. La rivalité des égaux aidant – la Russie et les États-Unis possédant tous deux de puissantes armes nucléaires -, le risque d’une apocalypse devient réel. “C’est une drôle de guerre!”, s’étonne Gabriel Banon. La conception du temps étant différente d’un côté (France et États-Unis sont dirigés par des présidents aux mandats courts) et de l’autre (Russie et Chine ont des modèles de chefs gouvernants sur un temps long), les stratégies de chaque camp ne peuvent être analysées sans différenciation, selon l’auteur. Et au-delà des stratégies, des visions du monde diamétralement opposées imposent le statu quo, et ne permettent pas de penser l’unisson.

Quelles sont les conséquences immédiates de cette guerre ? Pourquoi la Russie semble modérer sa force ? Quelle est la ligne rouge à ne pas franchir ? Peut-on espérer que les sanctions appliquées à l’encontre de la Russie seront efficaces? Dans cet essai, l’auteur décrypte avec brio le dessous des cartes de ce conflit terrifiant.

