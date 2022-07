Covid : la quatrième dose sera-t-elle la bonne ?

L’insistance des médecins et scientifiques n’a pas eu l’effet escompté. Moins de 8000 personnes avaient reçu une quatrième dose, c’est-à-dire une deuxième dose de rappel, le 13 juillet, selon des chiffres du ministère de la Santé. Pourtant, une dizaine de jours plus tôt, le 1er juillet, une circulaire ministérielle insistait sur l’importance de vacciner les personnes âgées et/ou vulnérables. Le département de Khalid Aït Taleb enjoignait aux directeurs régionaux d’actualiser d’urgence le protocole en recommandant l’injection de la troisième dose quatre mois après la deuxième dose chez les personnes incomplètement vaccinées. Enfin, il recommandait l’administration d’une dose de rappel six mois après la troisième dose, particulièrement chez les personnes âgées de plus de 60 ans et chez celles ayant des comorbidités à partir…

