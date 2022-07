CAN de Handball en Égypte : le Maroc en demi-finale

Cette victoire assure aux Lions de l’Atlas une place pour le Championnat du monde de handball 2023 qui se déroulera en Pologne et en Suède en janvier prochain.

Il s’agit de la huitième qualification du Maroc pour le Championnat du monde de handball. Les Lions avaient participé sept fois au Championnat du monde, dont la dernière participation a été lors de la dernière édition qui s’est tenue en Égypte en 2021.

Face à la Guinée, la première mi-temps a été marquée par une grande effervescence et une rivalité impressionnante entre les équipes marocaine et guinéenne, mais l’équipe nationale ne lâche rien et prend l’avantage sur son adversaire avant la fin de la mi-temps (14-13).

La supériorité marocaine s’est poursuivie en seconde période, grâce notamment à la brillante performance du gardien Yassine Idrissi, mais aussi de Amine El Harchaoui, sous la houlette du coach Noureddine Bouhaddioui qui a su régler le match en sa faveur (28-24).

En demi-finale de la CAN, le Maroc affrontera le vainqueur du match opposant l’Angola et le Cap-Vert, qui aura lieu plus tard dans la journée.

(avec MAP)