Achraf Tahiri, le “king” du smash burger

À la sauce américaine

Originaire de Meknès, Achraf Tahiri, 34 ans, a plongé très tôt dans l’“american way of life”. Il a rapidement suivi un enseignement à l’américaine, d’abord au lycée américain d’Ifrane, puis à l’American Business School à Paris, dont il est sorti diplômé d’un bachelor en business administration. Après des stages à Londres en business et en banque, il rentre au Maroc en 2010 pour reprendre tous azimuts les affaires familiales : industrie, hôtellerie, immobilier, agriculture… Achraf affûte ses armes de gestionnaire jusqu’à l’arrivée du Covid-19. “Je voulais lancer un projet personnel. J’ai eu le temps de bien y penser pendant le confinement, et j’ai lancé Oh my bun ! juste après”, raconte-t-il.

La recette du succès

Au départ, un constat. “Sur le marché national, il n’y a pas de marque 100 % marocaine de burgers. On n’a que des marques étrangères qui viennent s’implanter dans des dizaines de points de vente”, déplore-t-il….