7 remèdes pour faire baisser le prix des médicaments

1 Revoir le benchmark-pays

Les prix des médicaments fixés par l’État s’appuient, conformément au décret 2-13-852, sur une comparaison des prix de vente dans 7 pays de référence (Arabie Saoudite, Belgique, Espagne, France, Turquie, Portugal et dans le pays d’origine lorsqu’il est différent de ces derniers). Le prix retenu est systématiquement le plus bas. Or, en dépit de la nouvelle méthode de fixation des prix, ceux-ci demeurent élevés dans le cas de nombreuses références en raison principalement du bouquet de pays retenus où le revenu des ménages est largement supérieur à la médiane marocaine. A ce propos, l’avis rendu en 2020 par le Conseil de la concurrence est implacable : “Le choix de ces pays comme base de calcul des prix des médicaments a impacté le niveau des prix de vente des médicaments pratiqués. Il est demandé de retenir des pays dont…