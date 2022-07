“Réveillons-nous” : le cri d'Edgar Morin

Dans cet essai, le philosophe, sociologue et homme de gauche Edgar Morin met le doigt là où ça fait mal : il décrit le monde dans lequel nous vivons, et celui dans lequel nous nous apprêtons à mettre les pieds. En utilisant anthropologie, philosophie et sociologie, il s’interroge : du libéralisme mondialisé ou de la relocalisation raisonnée, qui sera vainqueur ?

Comment naviguer dans un océan d’incertitudes ? Comment comprendre l’histoire que nous vivons ? Comment admettre enfin que, en dégradant l’écologie de notre planète, nous dégradons nos vies et nos sociétés ? L’auteur centenaire (Edgar Morin a 101 ans) a la modestie de s’inclure dans le Réveillons-nous !, un appel à la prise de conscience. Il décrit les dérives de la finance, alerte sur la planète qui se meurt et, avec elle, nos sociétés

Un petit essai qui regorge de pensées brillantes et d’évidences frappantes.

«Réveillons-nous !» Edgar Morin 150 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc