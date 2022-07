“Nouvelle histoire de l’islam, VIIe-XXIe siècle” : les fondements et évolutions de l’islam

Qu’est-ce qu’être musulman au XXIe siècle ? D’aucun pensent que l’essence même de l’islam réside en la Charia, loi qui conditionne et dicte le comportement religieux et social, révélée par Dieu au Prophète et aux premiers fidèles. D’autres soutiennent que l’islam est une spiritualité ouverte sur le monde, qui célèbre la diversité humaine et la paix. Cette différence entre les deux visions n’est pas nouvelle, et n’a eu de cesse de se confronter.

Dans cet essai, l’universitaire et historien franco-américain John Tolan raconte comment la dernière-née des trois grandes religions monothéistes s’est développée, non pas en autarcie, mais en étant en contact permanent avec les cultures arabe, grecque, persane…

Il analyse ainsi les fondements et évolutions de l’islam. Cette longue histoire nous montre que les clivages dans un monde musulman, parfois rigoriste, parfois ouvert, sont autant de défis à la possible compréhension entre Orient et Occident.

