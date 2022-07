“Les territoires conquis de l’islamisme” : la montée de l’islamisme en France et en Belgique

Cet essai passionnant et accessible à tous étudie la montée de l’islamisme dans les quartiers populaires en France et en Belgique. Dirigée par Bernard Rougier, un spécialiste français de sociologie politique et de relations internationales, une équipe de chercheurs a mené l’enquête.

Celle-ci révèle la manière dont un collectif religieux islamiste se construit quotidiennement dans – et souvent contre – les règles instituées dans la société.

Très prosélytes, les partisans de cette vision veulent imposer leur façon de penser le monde et l’islam, aussi bien aux musulmans qu’aux non-musulmans, avec la conviction que l’Orient et l’Occident étant inconciliables, ils ne doivent pas s’intégrer à notre société mais y imposer leurs valeurs. Bernard Rougier permet au lecteur d’aborder ce thème sous plusieurs angles de vue, chacun ayant été abordé par un spécialiste.

