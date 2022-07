Histoire : la fête à tue-tête, les aïds religieux au Maroc

Les fêtes musulmanes, à l’instar des fêtes juives ou chrétiennes, plongent leurs racines dans le passé. Difficile dès lors de faire la part des choses sans un détour par l’histoire des Arabes et de l’islam : l’Hégire du Prophète depuis La Mecque vers Médine se déroule au milieu de juillet 622 de l’ère chrétienne. Une décennie plus tard, le calife Omar Ibn al-Khattab institue le calendrier hégirien. En 634, soit en l’an 2 du calendrier islamique, les musulmans célèbrent, pour la première fois, Aïd al-fitr et Aïd al-adha.

Et la lune fut

Le calendrier arabo-musulman est un comput lunaire : c’est l’observation de la lune qui détermine les festivités. “La lune était, selon le mot de Louis Massignon, ‘le régulateur des actes canoniques’”, cite l’anthropologue Malek Chebel dans son essai L’imaginaire arabo-musulman.

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner

La lune…