Thor de retour au ciné, Yassar à Marrakech, du noir et blanc au MMVI... les sorties de la semaine

Au détour d’Asgard

Hollywood. L’un des plus célèbres héros Marvel est de retour sur grand écran. Après le succès de Thor en 2011 et de Avengers : Endgame en 2019, le dieu venu d’Asgard (royaume extradimensionnel créé par Marvel) poursuit sa quête épique avec Thor, Love and Thunder de Taika Waititi. Le super-héros, toujours interprété par Chris Hemsworth, doit cette fois-ci se lancer à la poursuite du dieu Gorr (Christian Bale), qui tente d’éliminer tous les dieux d’Asgard. A ses côtés, il embarque Valkyrie, Kork et Jane Foster, respectivement incarnés par Tessa Thompson, Taika Waititi lui-même et Natalie Portman. Quatre jours seulement après la sortie américaine, ce nouveau blockbuster sera projeté en avant-première au Ciné Atlas de Rabat. Inspiré du dieu de la mythologie nordique du même nom, Thor est devenu l’une des figures les plus emblématiques des bandes dessinées Marvel. Initialement prévu en 2020, le tournage a été retardé en raison de la pandémie, le film est donc particulièrement attendu par les fans de l’univers Marvel. Le 12 juillet au…