Enseignement : le français, bientôt une langue étrangère?

Il ne faut que quelques échanges avec Said* pour qu’il pointe les failles de l’établissement qui accueille ses deux enfants. Très impliqué dans la vie du Lycée Lyautey, il pointe des lacunes qui reviennent constamment dans la bouche des parents d’enfants scolarisés dans les écoles et lycées de la Mission française : “Un niveau en baisse constante et un dialogue difficile avec l’administration”. Des critiques qui font référence à la réduction des effectifs des professeurs détachés auprès de ces établissements français à l’étranger – et l’augmentation d’enseignants recrutés à travers des contrats locaux - mais aussi à une perception d’un manque de flexibilité de ces écoles par rapport à d’autres établissements étrangers. Nadia* a, elle, choisi de sauter le pas. “J’ai deux enfants scolarisés au Lycée Lyautey, mais pour la plus jeune, on a décidé de changer et de la mettre à l’école américaine”, nous confie la mère de trois enfants. Ecole américaine, espagnole, canadienne ou encore britannique… toutes sont…

Cet article est réservé aux abonnés.

Déjà abonné ? Déjà abonné ? Se connecter Soutenez un média indépendant et exigeant Accédez à tous les contenus de TelQuel en illimité

Lisez le magazine en numérique avant sa sortie en kiosque

Accédez à plus de 900 numéros de TelQuel numérisés S’abonner