Abdellatif Laroui : concevoir la Révélation autrement

Est-ce possible d’imaginer un nouvel élan pour le monde arabe? Les progrès techniques, s’ils sont accueillis avec dynamisme et adaptabilité dans les pays asiatiques et occidentaux, font l’objet de questionnements dans certains pays dits émergents.

Le monde arabe, bien que dynamique sur d’autres plans, fait partie des régions pour qui l’évolution technologique est une boîte de Pandore. Il y a donc un rift entre ceux qui bénéficient des bienfaits technologiques, et les autres.

La faute à qui ? Pour Abdellatif Laroui, enseignant-chercheur marocain spécialisé dans l’Intelligence artificielle (IA), l’amoncellement de structures archaïques et la vision parfois rigide qui consiste à comparer les idées d’aujourd’hui avec celles d’hier contribuent grandement à entraver toute volonté de dynamique d’innovation.

«DE LA PENSEE DE DIEU A LA PAROLE DU PROPHETE» Abdellah Laroui 150 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

Éviter l’enfermement en innovant

L’auteur expose une vision sans détour de la situation : “Sans virage important, sans stratégie pour le changement, cette vision moyenâgeuse hypothèque l’avenir des pays arabes. Cette transition est vitale pour éviter que notre avenir ne continue à se déterminer à l’extérieur. Elle exige une prise de position radicale de la part des intellectuels arabes, une prise de conscience de la société civile et un courage politique sans faux-fuyants de la part des dirigeants politiques. Nous devons, ici et maintenant, faire table rase de nos idées faussement consensuelles, fracasser contre les murs toutes nos vieilles certitudes, décloisonner nos esprits et faire fi de nos combats d’arrière-garde.”

Pour éviter cet enfermement, l’auteur propose de changer la façon dont nous concevons la Révélation, transmission non verbale diffusée à travers les époques et les années. Il faut questionner notre mémoire et notre raison, subjectives, et “lutter contre l’ignorance de sa propre mémoire”.

Il faut tout repenser, estime Abdellatif Laroui : notre manière d’accéder au savoir, notre rapport à la laïcité, notre manière de penser le monde arabe. Si les changements sont rapides, et modifient notre rapport au temps et à l’existence, il faut saisir ces opportunités de changements pour préserver ce qu’il reste du passé.

Bien sûr, cela aura des conséquences sur notre société, mais c’est là le seul chemin pour éviter, selon l’auteur, la fin de notre civilisation. Innover reste la clef de voûte pour éviter l’écueil des paradis perdus. Un essai brillant qui invite à revisiter les paradigmes de notre quotidien.

