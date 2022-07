Réforme du Conseil de la concurrence : Rahhou peut-il enfin s'attaquer au dossier des hydrocarbures ?

Bientôt le bout du tunnel pour le dossier des hydrocarbures ? Depuis le communiqué du cabinet royal du 28 juillet 2020, la décision du Conseil de la concurrence était suspendue à une réforme du cadre législatif de l’institution. Comme le rappelait encore dernièrement le président du Conseil Ahmed Rahhou, dans une interview à Challenge : “Nous estimons que ce dossier qui reste entre les mains du Conseil de la concurrence sera traité, mais nous allons le faire dans le cadre de la nouvelle version de la loi. Dès qu’elle sort, ce dossier sera rouvert.”

Cette réforme est désormais dans le circuit législatif. Le projet de loi n°41.21 modifiant et complétant à la fois la loi relative au Conseil de la concurrence, et la loi sur la liberté des prix et de la concurrence a été approuvé…