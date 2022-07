Tourisme : guides de montagne et guides de ville, de la passerelle à l’impasse

Sale temps pour plus de 200 guides de montagne. En cause, un retard dans la publication d’un arrêté du ministère du Tourisme. Légalement interdits d’exercer leur métier en ville sous peine d’arrestation par la brigade de police touristique, ils attendent depuis plus d’un an la signature d’une simple décision du département de Fatim-Zahra Ammor. L’arbitrage tant attendu consiste à fixer les modalités de changement de la catégorie de guides des espaces naturels (dits de montagne), à celle de guides des villes et circuits touristiques.

Entre le marteau et l’enclume

Entrée en vigueur en août 2021, la loi 67.21 réorganisant la profession de guide touristique prévoit un rétablissement du droit de passerelle entre les deux catégories. Ce droit a été supprimé du code régissant le métier durant plus de deux décennies. Fruit d’une proposition…