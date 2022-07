Omar Chraïbi, un parfum d’authenticité

P yramide olfactive

Dans une ruelle du quartier Maârif à Casablanca, passée la lourde porte blanche, un atelier discret où les effluves capiteux prennent la tête. Rien de dérangeant pour Omar Chraïbi : depuis vingt-cinq ans, le parfum, c’est son métier. Formé à Grasse, capitale française du parfum, il a lancé Frag’in en 2017, une société spécialisée dans la création de parfums d’intérieur. Dans son laboratoire, entouré de centaines d’huiles essentielles et absolues, ce “nez” a appris à jongler entre notes de tête, de cœur et de fond. “Il faut trouver le parfait équilibre entre les notes. Cela peut prendre beaucoup de temps, comme on peut formuler une senteur extraordinaire en quelques jours. Il n’y a pas de règle, c’est le côté mystique du métier”, sourit le fondateur de cette marque portée par la société familiale Aromatic, elle-même spécialisée dans la production d’arômes alimentaires et concentrés de parfum destinés à l’industrie depuis 1983.

Bijoux volatils

Omar Chraïbi formule progressivement…