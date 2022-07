L'histoire des traditions marocaines par Mohamed El Alami

Rédigé en 1970, cet ouvrage invite le lecteur à découvrir l’histoire des coutumes et usages qui ont rythmé et cadré la vie des citoyens marocains pendant des siècles. Des pratiques comme l’allégeance, le baisemain, les rites religieux, la musique et les chants qui prennent tout leur sens.

L’ouvrage permet de comprendre les origines de certaines traditions et mœurs marocaines, comme leur inscription symbolique et contemporaine dans le monde actuel et leur évolution.

Un essai à mettre entre les mains de tous ceux qui veulent comprendre plus amplement le fil de ce qui tisse le quotidien des mœurs au Maroc.