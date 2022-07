“Géopolitique du Covid-19” : virus et géostratégie par Pascal Boniface

Dans cet essai, Pascal Boniface nous éclaire sur les conséquences géostratégiques de la catastrophe sanitaire qu’a été, et qu’est toujours le coronavirus.

Qu’en est-il du “monde d’après” tant discuté pendant le confinement ? Est-ce la fin du monde occidental, atteint dans son modèle de réussite? Cette crise balaye-t-elle définitivement le rêve d’une Europe puissante ou va-t-elle susciter le sursaut tant attendu et si souvent déçu ? Se dirige-t-on vers davantage de multilatéralisme ou vers une profusion d’unilatéralismes ?

Avec lucidité, l’auteur analyse cet épisode sans précédent, révélateur d’évolutions latentes et porteur de modifications structurelles dans les relations internationales. Il s’agit de la plus complète rétrospective des évènements, rédigée avec un œil neutre et une vision politique argumentée.

