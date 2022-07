“Elon Musk, l’homme qui invente notre futur” : l'envers du mythe

De l’Hyperloop à Paypal, en passant par Tesla, Neuralink, SpaceX… la vie de millions de personnes est influencée par les multiples inventions de ce Géo Trouvetou des années 2000. Leur point commun : elles représentent l’avant-garde de la technologie. Voitures électriques, voyages spatiaux, neurotechnologie… Elon Musk, Sud-Africain né en 1971, et naturalisé américain, veut transformer les dernières découvertes scientifiques en projets concrets et… lucratifs.

Cet innovateur génial est le roi de l’anticonformisme, le nom du dernier de ses sept enfants, “X Æ A-12”, en témoigne. L’esprit libre, conquérant et novateur, il n’hésite pas à prendre des risques, quitte à sacrifier sa vie familiale et à s’aliéner une partie de son entourage professionnel.

C’est ce qu’on découvre en lisant Elon Musk, l’homme qui invente notre futur. L’auteur de cette biographie, Luc Mary, écrivain et historien, s’est attaché à retracer la vie d’Elon Musk depuis son enfance jusqu’aux récents succès des lanceurs SpaceX.

S’appuyant sur le témoignage de proches, il révèle et décrypte la personnalité d’un entrepreneur hors du commun, aussi performant sur le plan technologique qu’exigeant avec lui-même et ses équipes.

«Elon Musk - L'homme qui invente notre futur» Luc Mary 225 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

Des détails sur l’aventure SpaceX, Tesla et autres projets innovants

Un seul crédo : la volonté de performer. Parmi les multiples défis qu’il a décidé de relever, ou qu’il s’est lancés à lui-même, celui de coloniser la planète Mars. Fantasque et imprévisible, Elon Musk est aujourd’hui considéré comme l’homme le plus riche de la planète, ce qui en fait l’un des influenceurs économiques les plus puissants de sa génération.

Pour les lecteurs les plus curieux, des pages entières sont consacrées aux projets sur lesquels Elon Musk a travaillé. On retrouve le détail du travail d’un homme qui a contribué à la fin du moteur à explosion (Tesla), qui fait que la reconquête de la Lune et la conquête de Mars sont désormais à notre portée (SpaceX), que l’interface cerveau-machine chère à la science-fiction devient réalité (Neuralink) et que le “métro planétaire” (et solaire) est désormais à l’ordre du jour (Hyperloop). Autant de détails qui permettent de découvrir, d’un point de vue extérieur, le cerveau d’un homme en avance sur son temps.

Cette lecture saura inspirer tous les Jules Verne contemporains, car au-delà d’un cerveau particulier, c’est aussi la convergence extraordinaire de plusieurs paramètres qui font d’Elon Musk ce qu’il est aujourd’hui : un homme doté d’une intelligence logicomathématique et d’un grand esprit de synthèse, qui a eu la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment, un geek à la tête pleine de rêves. Cette biographie dresse le portrait d’un entrepreneur libre, sorte de Léonard de Vinci contemporain.

