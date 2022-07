“Ce que le Maroc doit au roi Hassan II” : rendre à César...

Cet essai retrace l’ensemble des avancées que le Maroc doit au roi Hassan II. De 1961 à 1999, il a été le grand artisan de la modernisation de son pays : il a instauré une monarchie constitutionnelle dans un contexte politique troublé.

Pour l’universitaire Abdelaziz Riziki Mohamed, on doit lui reconnaître aussi la gestion de l’héritage d’un protectorat controversé, la dotation du pays de politiques et institutions économiques et sociales adaptées aux réalités, la défense de l’intégrité territoriale, la dépolitisation de l’armée, et la mise en œuvre d’une politique étrangère cohérente, orientée vers la défense de l’intégrité territoriale et de la souveraineté nationale. Cet essai retrace l’ensemble des fondations qu’un peuple doit à son roi.

«Ce que le Maroc doit au Roi Hassan II» Abdelaziz Riziki Mohamed 325 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc