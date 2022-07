“Bitcoin : comprendre et investir”. Tout savoir sur les crypto-monnaies

Le Bitcoin et les crypto-monnaies représentent, aujourd’hui, des placements nouveaux, et leur potentiel est sans équivalent. L’arrivée des cryptomonnaies a révolutionné la finance traditionnelle, et les montagnes russes liées aux mouvements parfois vertigineux des valeurs de certaines monnaies annoncent la couleur : il faut avoir le cœur bien accroché pour se lancer dans ce monde.

Mais est-ce si compliqué que cela ? Comment fonctionne la blockchain ? Comment investir ? Quelles sont les différentes cryptomonnaies et quel est leur potentiel ?

Philippe Herlin répond à toutes ces questions dans un ouvrage très pratique et surtout à la portée de tous. Pédagogue hors pair, il donne tous les conseils pour investir dans les meilleures conditions… en évitant les pièges.

