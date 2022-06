Rabat Marriott Hôtel : Une Oasis urbaine contemporaine au cœur de la capitale

Bienvenue au Rabat Marriott Hôtel, une adresse qui promet des moments précieux ponctués de petits plaisirs inédits, faisant de chaque séjour un moment inoubliable.

Comme tous les hôtels Marriott, nous souhaitons favoriser l’inspiration dans les moindres recoins de nos univers.

Nous souhaitons délivrer à nos hôtes des possibilités infinies et inspirer les voyageurs du monde entier, les invitant à découvrir la magie du patrimoine du Maroc.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Car nos clients sont des voyageurs nouvelle génération à la recherche d’intimité, d’exclusivité et de confort. Qu’ils viennent dans le cadre d’un séminaire ou d’un séjour personnel, pour un repas en famille ou entre amis ; nous faisons en sorte de leur offrir une expérience sur mesure » optimale et d’anticiper les moindres de leurs besoins.

Situé au cœur de la capitale, notre hôtel est le premier établissement, au Maroc, de la nouvelle génération Marriott. Nous nous voulons à la fois sophistiqué et simple ; dans l’air du temps avec une touche locale moderne, avec des parti pris accentués par des formes et des textures à la fois esthétiques et fonctionnelles.

Vincent Clinckemaillié, Directeur général Rabat Marriott Hôtel.

Un voyage réinventé au travers d’espaces qui inspirent

Dès l’entrée, cette adresse 5 étoiles de la capitale offre un art de vivre moderne.

Sa façade impose de par son architecture alliant modernité et tradition. L’hôtel cultive sa douceur de vivre dans un décor sophistiqué allié à une ambiance décontractée. Le plaisir s’y décline ainsi sous toutes ses formes : convivialité, découverte, bien-être et gourmandise …le voyageur embarque pour un voyage de l’esprit et des sens.

Design : la rencontre de deux univers mis en scène par Jean-Phillippe Nuel

Au Rabat Marriott Hôtel, Jean-Philippe Nuel a su insuffler l’âme de la ville impériale en gardant les codes de la marque Marriott. Un ton contemporain apportant une sensation de confort associé à une touche néo-beldi se reflétant dans de subtils détails esthétiques.

On notera le savant mélange de textures brutes, tout se mêle et s’entremêle en parfaite harmonie « le cuir et le marbre se heurtent sans s’affronter ; le bois réchauffe sans amoindrir, le lin allège… la décoration se fait créative et se joue des contrastes. »

Une attention particulière a été portée à la végétalisation épurée des espaces intérieurs et extérieurs.

Ici pas de compositions florales surfaites mais plutôt discrètes et subtiles mélangées à des plantes vertes pour conserver l’esprit contemporain du lieu.

Ici, « le bonheur est comme un papillon, il vole sans jamais regarder en arrière ». Telle a été l’inspiration de Jamil Bennani pour la somptueuse sculpture murale ornant l’entrée du lobby.

Le voyage artistique et culturel se poursuit avec la fresque contemporaine de l’artiste prodige Said Ezraib et mène vers l’espace abritant le célèbre Café Robuchon.

Chambres et Suites, lumineuses et épurées

Passé les ascenseurs, les couloirs tamisés plongent dans une ambiance cocooning. La lumière en domotique illumine chacun de sas attirant le regard sur des clichés de Rabat immortalisé par la photographe Lucie Chopart.

Les 188 chambres et suites réparties sur 4 étages offrent :

– Une lumière naturelle grâce à de grandes baies vitrées

– Une literie de qualité supérieure incontournable chez Marriott

– Des salles de bain ultra moderne alliant style, élégance et praticité.

– De multiples commodités simple et fonctionnelles

Les 172 chambres standards et Deluxe d’une surface de 32 m² offrent respectivement une vue sur la ville et la piscine. Les work-addicts trouveront en plus un espace de travail et les voyageurs loisirs y verront un coin lecture propice à l’évasion.

Les 15 Suites exécutives de 64 m² offrent une vue panoramique sur la ville. Un espace dressing s’ouvre sur une salle de bain spacieuse pour un confort absolu.

Le mobilier contemporain, les lumières tamisées et les grandes fenêtres, en font des espaces où il fait bon d’admirer la capitale. Des touches high-tech viennent compléter l’expérience des résidents.

La Suite présidentielle de 129 m², atout exclusif de l’établissement, dispose de plusieurs pièces séparées, une chambre avec salle de bain comprenant douche et baignoire, double vasque et dressing, un espace bureau, un salon et une salle à manger, offrant une atmosphère parfaite pour recevoir amis et famille tout en assurant l’intimité la plus totale. Un luxe sans compromis.

Une escale culinaire unique, raffinée et éclectique

Le Rabat Marriott Hôtel impose son art de vivre en s’associant à de grands noms de la gastronomie offrant des expériences culinaires inédites dans la capitale.

Le Café Robuchon

Le Café de Joël Robuchon se distingue par son atmosphère chic et sophistiquée. Son intérieur design allie sol avec des tapis de marbre blanc et les superbes moucharabiehs en bois cloisonnant les espaces. L’ensemble décuple l’effet de la lumière des larges baies vitrées donnant sur la terrasse et inspire une atmosphère élégante et lumineuse. Si les salons au mobilier bas appellent à la détente, le comptoir du bar reste la pièce maitresse du lieu. Ici on a opté pour une alliance entre le bois et le marbre blanc. Les tons et les matières de ce comptoir en contraste évident avec le mobilier contemporain environnant, permettent de créer immédiatement un espace chaleureux où l’on veut s’installer.

Le service y est à la fois discret et attentionné.

Bien plus qu’un salon de thé ouvert tout au long de la journée, c’est un havre de convivialité ouvert à tous au cœur de la mégapole, proposant sandwichs, potages, salades composées, desserts ainsi qu’un large panel de pâtisseries (gâteaux, tartes et macarons) résultant de la philosophie culinaire de Joël Robuchon orientée vers la qualité incomparable des produits et le plaisir du goût.

Le Grill Robuchon

Dès l’entrée, la citation murale du célèbre Chef donne le ton sur l’expérience à venir : « On ne peut pas faire de cuisine si on n’aime pas les gens ! »

Ce restaurant ouvert pour le petit-déjeuner et le diner est un rendez-vous culinaire pour les épicuriens curieux de découvrir des recettes exclusives de Joël Robuchon accompagnées d’une très belle sélection de cocktails et vins issus du monde entier. Le service est aux petits soins.

Soucieux de satisfaire les envies les plus insolites, une table privative pour 16 personnes est à disposition pour des événements plus intimistes personnels ou professionnels.

On y retrouve le meilleur de la gastronomie française à travers un menu distingué conçu par Stéphane Coco, disciple de Joël Robuchon, accompagné par le Chef Antonio Tacca, Chef Exécutif du Rabat Marriott. Côté menu, les incontournables du grill ont une place centrale avec les plus belles pièces de viandes et poissons aux saveurs d’ici et d’ailleurs. Le Grill, un nouveau rendez-vous culinaire pour les épicuriens curieux de découvrir des recettes exclusives de Joël Robuchon accompagnées d’une très belle sélection de cocktails et vins issus du monde entier.

Ikatza, une table branchée et généreuse

Avec son design original, sa vaisselle mouchetée multicolore, ses plantes suspendues, l’univers Ikatza, pensé par l’architecte Asmaa Chraibi est funky, coloré et tropical…. Ikatza est un voyage à part entière ou l’on retrouve convivialité, générosité et partage, des valeurs chères à la Chef Najat Kanaache.

Au menu : ceviche de poulpe, ensalada murciana, ou encore pan planos. La cataplana avec ses fruits de mer et son bouillon épicé en fera succomber plus d’un. Ikatza signifie charbon en basque d’où la présence d’un maître de la grillade qui prépare des plats dans la pure tradition basque à l’aide d’un grill spécialement conçu. Autant de plats traditionnels inspirés par les saveurs espagnoles et basques. « La cuisine basque est très riche et peut se targuer d’une grande variété de produits locaux, de la viande aux produits de la mer sans oublier les légumes. » explique la chef Najat Kaanache. Le bar de son côté propose une carte de vins espagnols et internationaux ainsi que des cocktails signatures.

Les visages derrière l’excellence de l’offre gastronomique

Stéphane Coco, disciple de Joël Robuchon, a appris à ses côtés pendant de longues années, notamment à l’hôtel Métropole de Monaco en tant que chef adjoint des cuisines, avant de devenir le chef exécutif de ses projets au Maroc.

Sa philosophie culinaire : 3 saveurs maximum pour ne pas dénaturer le gout d’un produit, privilégier les circuits courts et les produits bio de saison.

Najat Kaanache a grandi dans le Pays basque espagnol avec sa famille. Elle a d’abord étudié le théâtre et le cinéma à Madrid et à Londres pendant deux années et demi, avant de décider de suivre son cœur en s’installant aux Pays-Bas, pour commencer à travailler en tant que chef cuisinière, d’abord en tant qu’indépendante, puis peu après en rejoignant l’équipe de Francfort. Elle travaillera par la suite dans les restaurants les plus prestigieux de la planète avant de se lancer dans la nouvelle aventure au sein du Rabat Marriott.

Après avoir parcouru le monde aux côtés de plusieurs chefs internationaux tels que Ferran Adria, Thomas Keller ou encore Grant Achatz, la cheffe Najat Kaanache s’installe au Maroc en 2016 et trouve son inspiration dans ses origines basquo-marocaines. Elle se consacre depuis à créer des expériences culinaires uniques pour faire voyager les hôtes avec des produits frais et locaux.

Champions bar

Conçu pour les adeptes du sport, « Champions » est un sports-bar américain qui allie gastronomie et influences américaines, et dont le menu est composé d’un riche assortiment de salades et de burgers. Ce sports-bar permet à ses clients de visionner en direct leurs matchs de football préférés ou les différentes rencontres qu’ils suivent. Idéal pour les gamers, le restaurant est équipé de jeux d’arcade et d’animations vidéo ludiques et interactives. Les clients du sports-bar pourront même s’essayer au golf avec simulateurs dédiés gérés par des golf-pro.

Centre de conférences : une offre de pointe pour des événements sur-mesure

Situé au cœur du quartier de l’Agdal, avec son entrée dédiée, son parking de plus de 100 places et ses 2 étages répartis sur 2000 m², le centre de conférence Rabat Marriott est la nouvelle adresse MICE de la capitale. Avec un mot d’ordre : modularité. Ici les 8 espaces du centre sont ajustables permettant aux organisateurs de s’approprier les lieux aisément selon leurs besoins : évènements professionnels ou privés, lancements de produit, réunions, mariages, anniversaires etc.

En rez de chaussée, les convives peuvent directement accéder à l’Eden Ballroom, une salle, équipée d’un écran LED de 16 m² pouvant accueillir jusqu’à 450 personnes et est modulable en 3 espaces distincts.

A l’étage, l’offre est complétée par Gardenia Ballroom, d’une capacité de 150 personnes, les salles Palmier, de respectivement 45 et 50 personnes, et d’un espace VIP, Cédre et Majlis, pour les rencontres les plus exclusives.

Le centre de conférence s’ouvre sur l’esplanade des Oliviers, un espace extérieur pouvant accueillir près de 1000 personnes, idéal pour les pauses-café, repas et activités incentive.

Une équipe attentionnée et créative

Notre équipe dédiée d’Event Managers veilleront aux détails essentiels pour faire de chaque événement des expériences mémorables.

Le Spa Rabat Marriott, un voyage holistique au cœur de la ville impériale

Avec pour motivation principale de se détendre pour recharger les batteries, le Spa Marriott propose les meilleurs soins issus et adaptés de la culture locale, accompagnés de prestigieuses marques de beauté mondiale.

Dès l’arrivée du client, les équipes se mettent à son écoute pour définir le soin qui lui correspond. Le Menu propose un ensemble de rituels, soins et thérapies entre science et nature, qui ont été conçues sur-mesure pour offrir bien-être et rajeunissement.

La menue offre également une gamme de soins visage promet de pour retrouver éclat et revitalisation grâce à une combinaison de techniques traditionnelles et des dernières innovations en matière de soins de la peau.

Pour tenir ces promesses, le Spa Marriott s’est associé avec 3 marques partenaires

– marocMaroc : Inspirée des rituels de beauté ancestraux des femmes marocaines, la ligne MarocMaroc propose une gamme de soins respectueux de toutes les peaux où chaque produit est inspiré d’une histoire, d’un rituel ou d’un ingrédient qui évoque une facette du Maroc. Pour le Spa Rabat Marriott, la marque a conçu en exclusivité un rituel du Hammam appelé « 7 sens », un voyage sensoriel à tester absolument !

– Environ : créé par le Docteur Fernandes Environ est la marque pionnière dans les programmes de soins de la peau grâce à son ingrédient phare la Vitamine A complétée par des antioxydants et des peptides, en concentration et formulation efficaces.

– Skin Gym, une marque de produits de beauté innovante qui s’inspire de techniques de beauté anciennes pour fournir des outils de routine de beauté modernes.

Avant le soin, l’expérience SPLASH offre les bienfaits du sauna et des expériences hydros avec le jacuzzi et la douche Rainshower. Ici la luminothérapie est la clé du bien-être.

La Lithothérapie : la signature du Spa Rabat Marriott.

La lithothérapie est une médecine douce qui utilise l’énergie des pierres pour rééquilibrer et réharmoniser l’ensemble du corps. La lithothérapie permet aussi d’harmoniser un lieu, comme l’utilisation de la Tourmaline noire qui joue un rôle de protection contre les ondes électromagnétiques, le Quartz rose qui apporte douceur et sérénité ou encore l’Améthyste contre les énergies négatives. C’est ainsi que les noms des 6 cabines de soins se voient associés aux bienfaits d’une pierre précieuse. Dans la logique de cette philosophie hédoniste, Le Spa Marriott Rabat propose donc le soin Gua Sha au Quartz rose. Un soin du visage de 45 min signé Skin Gym, une marque de produits de beauté innovante qui s’inspire de techniques de beauté anciennes pour fournir des outils de routine de beauté modernes.

Ce modelage facial est basé sur des mouvements tonifiants afin de stimuler la microcirculation et rebooster la circulation lymphatique. Le teint est repulpé et écalant, la peau plus ferme et les rides d’expression réduites.

Marriott Fitness Center

Univers signature des Marriott Worldwide, le Fitness Center offre un espace dédié au corps et l’esprit. Novices ou ardus de sport, la conception et l’équipement du centre ont de quoi satisfaire toutes les attentes. Design contemporain, musique dynamique, écrans TV, appareils dernier cri. De quoi offrir une expérience stimulante à travers différentes zones :

Cardio : un espace de haute intensité

– Force / Energie: un espace compact d’équipements de musculation et poids libres

– Flex : un espace pour les entraînements personnels, de haute et de basse intensité

– Le Fitness Center met ainsi en avant la philosophie de la marque « Bougez votre corps – stimulez votre esprit »,

Des expériences exclusives signées Marriott

Parce-qu’aujourd’hui les clients se veulent être acteurs de leur voyage et sont soucieux du développement durable, le Rabat Marriott Hotel propose des expériences vives, équilibrées et inspirantes.

La conciergerie Marriott

Créer des moments qui marquent les esprits des clients : c’est ce que le Service Ambassadeur de Marriott s’engage à délivrer. Exclusivement réservés aux membres Elite Ambassador du programme de fidélité Bonvoy by Marriott, les concierges du Service Ambassadeur se mettent à leur disposition pour aux moindres de leurs désirs et rendre leur séjour encore plus mémorable.

Ce service va bien au-delà de la simple réservation d’hôtel. Ne rien négliger, tout anticiper et accompagner chaque client comme s’il était unique: telle est la mission relevée au quotidien par ces équipes exclusives.

Le MClub, un espace exclusif pour les membres Elite

Situé au 4eme étage, offrant une vue imprenable sur la capitale, Le MClub est une destination à part entière pour les clients des Suites et les membres Elite du programme de fidélité Bonvoy by Marriott.

Le design du lieu, le mobilier chaleureux, les lumières cosy et les œuvres d’art créent une atmosphère moderne et sophistiquée propice à la productivité comme à la détente.

Un concierge est à disposition toute la journée et veille à satisfaire toutes les demandes des membres. Cet espace privé peut vous accueillir 24h/24 et 7j/7, petit-déjeuner, « Brain booster » pour une matinée stimulante, collations et délicieux plats à longueur de journée, boissons et hors-d’œuvre en soirée, autant de petits plaisirs autour du concept Mind Menu de Marriott.

Un hôtel 5 étoiles écologiquement et socialement responsable

A travers le programme SERVE360, le Rabat Marriott Hotel s’attache à un développement durable à travers une approche eco-friendly et fort engagement sociétal.

Ce programme international du Groupe Marriott se base sur 4 leviers :

Soutenir les communautés locales : Grâce au bénévolat, aux collectes de fonds, le Groupe et ses partenaires dédient leur énergie à la communauté afin d’avoir un impact significatif.

Intégrer la durabilité dans la chaine de valeur : Le Groupe adopte des modes de gestion “raisonnés” de l’énergie, de l’eau et des déchets et multiplie les bonnes pratiques pour éviter le gaspillage.

Lutter contre le chômage et les inégalités : Le Groupe soutient des organisations à but non lucratif de premier plan pour garantir une meilleure insertion professionnelle et une égalité des chances, en mettant l’accent sur les jeunes, les populations diverses, les femmes, les personnes handicapées, les anciens combattants et les réfugiés.

Défendre les droits de l’Homme : Par le biais de partenariats, de la formation et de l’éducation, le Groupe se veut valoriser et inculquer les valeurs culturelles locales, en veillant à développer un lieu d’inclusion pour tous.

Rabat, une capitale moderne riche en expérience et chargée d’histoire

Rabat est une ville impériale où les trésors du passé côtoient les réalisations les plus modernes et respectueuses de l’environnement. De nombreux chefs-d’œuvre décorent ses rues et ses places. Visitez la Kasbah des Oudayas : silhouette majestueuse et formidable qu’adoucissent les jardins alentours. Non loin des murailles s’élèvent les murs du Chellah, une nécropole du temps des Mérinides. En franchir l’enceinte, c’est pénétrer dans un autre monde : vous vous promenez au milieu d’antiques vestiges, parmi les jardins et les cigognes.

Rabat est aussi une capitale moderne éco-responsable qui fait la part belle aux espaces verts. Des parcs la jalonnent, tel le jardin d’essai botanique ou les Jardins Exotiques de Bouknadel à quelques kilomètres de la ville. Sur les bords de l’Atlantique, elle déploie des kilomètres de plages aménagées qui mènent jusqu’à la voisine Casablanca. Le Rabat Marriott Hotel est situé au cœur du quartier Agdal, un des quartiers les plus réputés de la capitale de par sa profusion en commerces de tous genres. Le quartier fut construit par-dessus les jardins et c’est de là que lui vient son nom « Agdal » qui signifie « Jardin » en Tamazight.