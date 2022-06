Kawtar Mawas, pour un libéralisme africain

A lyf, le b.a.-ba

C’est l’histoire d’une occasion qui a été saisie au bon moment. La semaine dernière à Dakar, les jeunes libéraux du monde entier se réunissaient pour la 50e assemblée générale de la Fédération internationale de la jeunesse libérale (IFLRY), qui rassemble fédérations et autres jeunesses partisanes de sensibilité libérale. Représenté par l’association Jeunesse et Avenir (AJA) et sa vice-présidente Kawtar Mawas, le Maroc marque le coup dans la capitale du Sénégal. “Au sein de l’IFLRY, chaque continent disposait de son réseau de jeunes libéraux, sauf l’Afrique”, nous explique la jeune femme de 31 ans. Le deal est de taille : garantir au continent une présence plus significative au sein de l’organisation internationale. Basée à Paris où elle officie en tant que…