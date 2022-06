“Les justes” : le plaidoyer pour la loyauté d'Albert Camus

Qui de mieux que Camus pour présenter ce chef d’oeuvre ?

“En février 1905, à Moscou, un groupe de terroristes, appartenant au parti socialiste révolutionnaire, organisait un attentat contre le grand-duc Serge, oncle du tsar. Cet attentat et les circonstances singulières qui l’ont précédé et suivi font le sujet des Justes. Si extraordinaires que puissent paraître certaines des situations de cette pièce, elles sont pourtant historiques. (…) Tous les personnages ont réellement existé et se sont conduits comme je le dis. (…)

La haine qui pesait sur ces âmes exceptionnelles comme une intolérable souffrance est devenue un système confortable. Raison de plus pour évoquer ces grandes ombres, leur juste révolte, leur fraternité difficile, les efforts démesurés qu’elles firent pour se mettre en accord avec le meurtre – et pour dire ainsi où est notre fidélité”. Albert Camus.

«Les Justes» Albert Camus 73 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

Les justes, d’Albert Camus, éditions Folio.

Commandez ce livre au prix de 73 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60