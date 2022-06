“Influence et manipulation” : six secrets psychologiques démasqués

Pourquoi et comment sommes-nous amenés à faire des choses contre notre gré ? Devenu un incontournable, faisant encore aujourd’hui partie des bestsellers, ce livre apprend au lecteur à ne pas se laisser influencer ou manipuler (ou le moins possible…) en même temps que des techniques pour passer de l’autre côté du miroir… et influencer les autres.

Dans ce petit guide qui se lit très facilement et offre des exemples dans lesquels chacun peut se reconnaître, Robert Cialdini, docteur en psychologie sociale, livre le résultat de plus de quinze ans de recherches sur les mécanismes et les techniques de persuasion. Grâce à ce titre indispensable, vous ne direz plus jamais “oui” alors que vous pensez “non”.

«Influence et manipulation» Robert Cialdini 99 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc

Influence et manipulation, de Robert Cialdini, éditions Pocket.

Commandez ce livre au prix de 99 DH (+ frais d’envoi) sur qitab.ma ou par WhatsApp au 06 71 81 84 60