SOWIT ACCOMPAGNE ASMA INVEST DANS SES PROJETS AGRICOLES

Asma Agro Invest a lié ses forces à SOWIT qui fournit aux agriculteurs des informations exploitables sur leurs propriétés afin de les aider à gérer leurs opérations, notamment la fertilisation, l’irrigation et la récolte.

Ce contenu est une communication d’entreprise. Il n’a pas été rédigé par les journalistes de TelQuel.

Cette expérience, ainsi que l’application SOWATER® a permis à Asma Agro Invest d’obtenir des résultats positifs en optimisant l’irrigation de son domaine. Ce domaine s’étend sur 1 200 ha, répartis-en 8 domaines agricoles produisant des Olives, des agrumes, des grenades, des figues, caroube, des céréales et légumineuse, de la vigne, des rosacées à noyaux et à pépins et des dattes.

L’application SOWATER® de SOWIT a été un outil décisionnel pour Asma Agro Invest, notamment dans le calcul des besoins en eau de chaque parcelle, en fonction des caractéristiques de la culture et des prévisions météorologiques issues des satellites. Cette solution est basée sur des données réelles (variété, âge, porte-greffe, densité, indice de végétation, etc.) et permet d’ajuster les recommandations d’irrigation dynamiques et spatiales au sein de la parcelle.

L’application SOWATER® repose sur trois principes :

L’accès à des données météorologiques géolocalisées à l’échelle d’une semaine, afin de prévoir et préparer en amont

Fournir le temps exact de l’irrigation par secteur, chose qui permet d’économiser l’eau et l’énergie sur le domaine

L’accès à des analyses à travers une évaluation de l’état de santé des vergers pour connaître les zones à problèmes afin de pouvoir y mener des interventions spécifiques et les soigner

Cette Application a contribué à une gestion efficiente de l’irrigation grâce à un impact très positif sur la gestion de l’exploitation. Elle a aussi permis de gagner du temps et de l’argent à l’aide de l’application SoYield®, qui estime précisément la production des vergers jusqu’à 2 mois avant la récolte, ce qui permet l’estimation et le rendement d’agrumes avec précision et efficacité.