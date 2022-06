Ouverture du 1er grand salon de beauté et bien-être à Marrakech

Créé et fondé par Nawel Debbouze et Fouad Ben Kouider, fruit de plusieurs années de recherches et développement, l’institut MAISON NAWEL est un centre de beauté et de bien être dédié à la femme avec une expertise sur l’ensemble des métiers de la beauté.

Onglerie : MAISON NAWEL vous propose de nombreuses prestations telles que la beauté des mains, le vernis permanent, la décoration d’ongles.

Coiffure : Les experts et visagistes de MAISON NAWEL proposent des prestations personnalisées aux standards et tendances internationales.

Bar à sourcils : L’institut dispose de BROW ARTIST, expertes en Microblading, elles se basent sur la morphologie du visage et équilibrent les traits suivant un enchainement étudié selon le visage : épilation des sourcils, micro-pigmentation, pigmentation, extensions de cils…

Spa : Lieu de détente par excellent le SPA & HAMMAM de MAISON NAWEL est conçu pour une immersion immediate dans une atmosphère authentique et intimiste. Un voyage et une expérience sensorielle dans le respect des traditions du vrai Hammam Marrakechi.

Soins de visage : Inspiré des rituels Thailandais, Institut MAISON NAWEL dispose d’experts proposant des soins et nettoyage en profondeur pour un rééquilibrage et bonne mine instantanée.

L’institut dispose également d’un salon privé VIP pour les femmes voilées, d’un Kids Club, pour les enfants afin de les occuper mais encore tout une terrasse aménagée pour le bienêtre de l’ensemble de la famille.

Un concept store a également été pensé pour mettre en avant des pièces uniques de jeunes créateurs de tous bords, de différentes nationalités.

L’institut MAISON NAWEL ouvre ses portes le Vendredi 17 Juin 2022 à 15h, il est situé au coeur de Marrakech, en plein avenue Mohamed 6.

L’inauguration de MAISON NAAWEL durera 3 jours, avec des thématiques différentes chaque jour mettant à l’honneur NOTRE TERROIRE MAROCAIN HEALTHY.