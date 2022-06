Nuit des musées : Aziz Akhannouch et Mehdi Bensaid attendus au MMVI de Rabat

Le 22 juin, 40 musées et galeries marocains ouvriront leurs portes gratuitement, de 18h à minuit, pour célébrer la Nuit des musées et des espaces culturels. D’après la Fondation nationale des musées, initiatrice du projet en partenariat avec la Fondation Jardin Majorelle et le ministère de la Culture, il s’agit de “la première nocturne à l’échelle nationale”.

Cet événement sera l’occasion pour un large public de “découvrir ou de redécouvrir les collections permanentes et les expositions temporaires” des musées et galeries participant à la Nuit des musées et des espaces culturels, précise un communiqué de la FNM. Neuf villes du royaume accueilleront cette année la nuit des musées : Rabat, Casablanca, Tanger, Marrakech, Tétouan, Safi, Fès, Meknès, Oujda.

Le coup d’envoi de la manifestation sera donné à Rabat. Selon nos informations, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et le ministre de la Culture, Mehdi Bensaid, sont ainsi attendus au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI) pour inaugurer la Nuit des musées et des espaces culturels.