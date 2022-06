l'association AFCAR a lancé ses activités en organisant une rencontre sur la place du livre et de la lecture au Maroc

l’association AFCAR (African Foundation for Culture And Reading) a lancé ses activités en organisant une rencontre sur la place du livre et de la lecture au Maroc. Ce débat qui s’est tenu au siège de la fondation du Roi Al Saoud, a réuni des auteurs, des universitaires et des acteurs de l’édition au Maroc.

Créée en 2021, AFCAR a pour ambition de contribuer à la promotion de la lecture et de l’action culturelle. Elle compte ainsi agir pour le plaidoyer de la culture sous ses diverses expressions, et notamment la lecture en tant que levier capital pour l’épanouissement de l’individu.

Elle se fixe comme axes majeurs d’action:

– Promouvoir la création de clubs de lectures ainsi que les espaces Afcar auprès de différentes structures d’accueil (établissement de l’enseignement, organismes sociaux ..) ;

– Devenir une plateforme d’échanges culturels à travers les débats et les rencontres avec les auteurs

– Initier des concours et des prix touchant à plusieurs genres culturels et littéraires: roman, essai, poésie, théâtre…

– Tisser des liens de partenariats avec des acteurs culturels africains et faciliter les échanges et lesespaces de rencontre entre eux.

La rencontre a été l’occasion de signer des conventions avec les premiers partenaires de Afcar. Ces partenariats visent d’une part la création d’espaces Afcar pilotes ( établissement relevant du MEN, SOS villages d’enfants ) et leur financement (Dari, Rotary Casablanca), et d’autre part l’accès pour les clubs de lecture Afcar à des espaces culturels et aux livres à des prix préférentiels ( Bloom Books, Alfahd Gallery, Papers Club et le Centre Culturel du Livre )

<< Afcar est née d’un engagement concerté, émanant d’un désir de contribuer activement à susciter l’intérêt et à faire découvrir, à faire aimer la lecture dès le plus jeune âge. C’est également une volonté qui a pour origine l’ambition de faire que les indicateurs relatifs à la lecture, alarmants pour notre pays, rejoignent, dans un horizon défini, les standards internationaux >>, déclare Aziz Daddane, président de AFCAR.