Expérience clients : Saham, Bertelsmann et la famille Mulliez fusionnent leurs activités

Dans un communiqué publié ce 20 juin, le groupe Saham annonce un accord pour un projet de fusion entre Majorel et de Sitel. Cette opération donnera naissance à l’un des leaders mondiaux de l’industrie de l’expérience clients (CX) avec un chiffre d’affaires combiné de 5,4 milliards d’euros et un EBITDA de plus de 1 milliard d’euro. Majorel est le fruit d’une association entre le groupe marocain Saham et l’allemand Bertelsmann, tandis que Sitel appartient majoritairement à la famille Mulliez (propriétaire entre autres de Auchan et Décathlon).

Selon le communiqué, le nouveau groupe compterait plus de 240.000 employés répartis sur 300 sites dans 55 pays et couvrirait les États-Unis, l’Europe, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie. L’actionnariat de ce nouveau groupe sera réparti comme suit : famille Mulliez à 44,9 %, Saham à 17,3 %, Bertelsmann à 17,3 %, le management de Sitel à 11,2 %, le management de Majorel à 0,4 % et le flottant à 8,8 %.

D’après la même source, il est prévu que les actionnaires de Majorel (incluant Saham, Bertelsmann, et les actionnaires en bourse) reçoivent une distribution en cash de l’ordre de 440 millions d’euros. A l’issue de la fusion envisagée, l’entité combinée annoncerait un nouveau nom et une nouvelle identité visuelle. Elle aurait son siège au Luxembourg, et serait cotée à l’Euronext Amsterdam.