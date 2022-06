La Fête de la musique, la Nuit des musées, le “King” au ciné... les sorties de la semaine

Rythmes casablancais

Festival. Après deux ans d’absence, la Fête de la musique organisée par la marque territoriale WeCasablanca est de retour pour une nouvelle édition, avec cinq soirées de concerts (tous en accès libre), du 17 au 21 juin. Plus d’une quinzaines d’artistes et de groupes de musique se produiront sur trois scènes installées sur l’esplanade du complexe sportif Mohammed V, la place des Nations Unies, et le grand jardin de Aïn Chok. La programmation est principalement marocaine, mais pas que. La Fête de la musique de Casablanca accueillera ainsi le groupe de jazz de l’armée américaine, Free Groove, par ailleurs en tournée au Maroc du 17 au 28 juin. Quant aux genres musicaux, il y en aura pour tous les goûts : de la musique classique avec l’Orchestre philharmonique du Maroc, des fusions surprenantes avec The Leila et Ribab Fusion, ou encore de belles sonorités andalouses avec une soirée tarab prévue le 21 juin, pour la clôture du festival. Du 17 au 21 juin à Casablanca.

Nuit blanche au musée

