Covid-19 : pourquoi la pandémie repart-elle à la hausse ?

Alors que le royaume sortait peu à peu de la pandémie, les feux de signalisation épidémiologiques ont subitement viré du vert faible à l’orange moyen. En ce début de période estivale, la situation s’annonçait pourtant autrement : sorti de la vague Omicron, le Maroc avait allégé son protocole sanitaire en levant la double obligation de vaccination et de test PCR, en prévision de l’opération Marhaba 2022 et de l’ouverture de la saison touristique estivale. Mais dès le 10 juin, la barre des 1000 nouveaux cas quotidiens a été franchie. Six jours plus tard, les chiffres du ministère de la Santé détectaient 1568 nouveaux cas positifs au coronavirus, confirmant une résurgence progressive de la pandémie, après trois mois d’accalmie. Selon Tayeb Hamdi, médecin et chercheur en systèmes et politiques de santé, “il fallait s’y attendre”.

Pas de cas grave, pas de restrictions

“A la fin du ramadan, il y a…