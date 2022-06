“Le triomphe de votre intelligence”, Idriss Aberkane démystifie l'IA

Un essai sur l’Intelligence artificielle (IA) et comment elle irrigue la société, par l’auteur du célèbre Libérez votre cerveau (également disponible sur Qitab). Est-ce que les humains vont être progressivement remplacés par des robots ? Selon l’auteur, la réponse est non !

Et pour cause, la société essaie de nous faire croire que l’homme est dépassé, que les capacités maîtrisées et sans surprise des intelligences artificielles vaudraient mieux que l’intelligence émotionnelle des humains. Et cela a des conséquences : les salaires diminuent, la parole est dévaluée, les décisions humaines sont sans cesse remises en cause…

Ce livre démontre que l’être humain est plus fort que ses créations, et donne les outils pour se protéger contre le discours ambiant défendant avec trop peu de nuance les bienfaits de l’IA.

«Le triomphe de votre intelligence - Pourquoi vous ne serez jamais remplacé par des machines»

Idriss Aberkane 250 DH Acheter sur Qitab Ou Achetez par

whatsapp Livraison à domicile partout au Maroc