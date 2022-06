“Le nouveau manager minute“, de Spencer Johnson

Qu’est-ce qu’un manager efficace ? Dans cette allégorie, devenue l’un des grands classiques du management, les auteurs expliquent au lecteur qu’il s’agit non seulement d’accroître la productivité et les profits de son entité, mais aussi de contribuer à l’épanouissement des membres de son équipe.

Cette quête initiatique du manager idéal ne manque pas d’interpeler par sa simplicité et sa limpidité. Elle propose au lecteur quelques principes élémentaires très précieux pour bien gérer les hommes.

Cette nouvelle édition introduit une approche nouvelle, plus collaborative, plus motivante, adaptée au monde d’aujourd’hui. Une lecture hautement recommandée pour tous les managers actuels et futurs, et qui constitue un excellent support de formation.

Ce livre est une nouvelle édition revue et modernisée d’un ouvrage qui s’est vendu à plus de 20 millions d’exemplaires dans le monde.

«Le manager minute - Réussir vite et mieux dans un monde en pleine mutation»

