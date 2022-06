Des livres qui ont inspiré nos films préférés : “Harry Potter”, le coffret

On ne présente plus la saga Harry Potter. On a tous vu au moins un film du plus célèbre des sorciers. En plus d’être un incontournable de la littérature jeunesse, les sept tomes de la saga contiennent des enseignements philosophiques qui peuvent être utilisés au quotidien.

Ainsi, Voldemort serait une illustration du Gorgias de Platon, et le miroir du Riséd (“désir” à l’envers) nous montre qu’il faut inverser nos désirs pour être heureux, une idée stoïcienne. Le fameux Choixpeau magique, qui décide dans quelle école va chaque sorcier, aurait plu à Sartre, qui estimait que “l’existence précède l’essence” : ce sont nos choix qui nous définissent.

Une belle édition collector qui saura convaincre les néophytes comme les passionnés.

