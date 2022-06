Sonia Terrab : “Il faut une égalité femmes-hommes parfaite dans toutes les institutions de l’État”

Dans notre dernier numéro, le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a promis des avancées en matière de libertés individuelles lors de la réforme du Code pénal. Dans Le Scan, le podcast actu de TelQuel, Sonia Terrab, réalisatrice et cofondatrice du Collectif 490 et du Mouvement Hors-la-loi, réagit aux promesses et annonces du ministre.

Par Benoit Letry